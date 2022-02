Neckarsulm (ots) -Kaufland gehört zu den am stärksten gewachsenen Marken im Internet und damit zu den relevantesten deutschen Marken im Netz. Das ist das Ergebnis der Daten-Plattform Similarweb. Die Experten im Bereich Web Analytics, Data-Mining und Business Intelligence haben dafür über 100 Millionen Webseiten sowie mehr als 4,7 Millionen Apps ausgewertet. Insbesondere durch die Integration des Online-Marktplatzes sichert sich Kaufland bei den "Digital 100" Platz 1 in der Kategorie "Lebensmittel". Die Rangliste ist ein weltweit anerkannter Maßstab für Online-Performance.Vom Wachstum der Webseite profitieren auch die über 7.000 angebundenen Marktplatz-Händler, die Kaufland.de bereits als Vertriebskanal nutzen. Die Plattform bietet online und offline eine hohe Markenbekanntheit und sorgt somit für eine optimale Reichweite der gelisteten Angebote.Im Oktober 2020 hatte die Schwarz Gruppe den Online-Marktplatz real.de übernommen. Seit dem Relaunch im April finden Kunden auf Kaufland.de sowohl das Angebot der über 700 Filialen als auch das breite Sortiment der über 7.000 Marktplatz-Händler. Der Online-Marktplatz zählt monatlich rund 32 Millionen Besucher. Die Kunden haben die Wahl aus mehr als 30 Millionen Produkten, darunter Haushaltgeräte, Unterhaltungselektronik, Spielwaren, Sportgeräte und Möbel. Auch in der Kaufland-App bietet Kaufland die nahtlose Verbindung beider Welten.Pressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationAnnegret AdamRötelstraße 3574172 NeckarsulmTelefon +49 7132 94-680448presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/5141031