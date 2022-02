Die Euroboden GmbH startet neues Immobilienprojekt in Berlin: Der Münchener Immobilienentwickler hat hierfür seine Projektpipeline mit einem weiteren Projekt in Berlin erfolgreich ausgebaut. In Berlin-Spandau wurde ein rund 14.600 qm großes Grundstück mit gesichertem Baurecht erworben. Das Areal befindet sich in direkter Wasserlage an der Havel im Randbereich des ca. 147.000 qm großen Südhafens von ...

