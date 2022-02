Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Michael Schröder blickt in seiner Nebenwerte-Watchlist regelmäßig auf spannende Werte aus dem MDAX, SDAX oder TecDAX. Heute stehen Nabaltec, Netfonds, Villeroy & Boch, Ernst Russ und GFT Technologies im Fokus. Michael Schröder verrät, wie er die vorgestellten Unternehmen einschätzt und wie Sie als Anleger optimal davon profitieren können. Bei Fragen an den Experten können Sie sich an folgende Adresse wenden: m.schroeder@deraktionaer.de Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Folgende Aktien, die in diesem Video besprochen/genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR: Ernst Russ, GFT Technologies Ihr seid noch kein Abonnent des AKTIONÄR? Dann haben wir hier ein Willkommenspaket für Euch: https://www.boersenmedien.de/produkt/details/deraktionaer-1484.html?key=DA4ABU