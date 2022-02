Mauerkirchen/Oberösterreich (ots) -Befestigungsexperte BECK steuert mit seinem LIGNOLOC® Holznagelsystem den nächsten Meilenstein im Bereich ökologischer Befestigungstechnik an.Nachdem der magazinierte Holznagel 2020 die Bauzulassung erhalten hat, kommt 2022 der LIGNOLOC® Holznagel mit Kopf für Fassadenanwendungen auf den Markt.Mit seiner neuesten Produktinnovation setzt der Mauerkirchner Befestigungspionier BECK den 360-Grad-Ansatz seines Holznagelsystems fort. Nach monatelanger Arbeit und Feinabstimmung hat der LIGNOLOC® Holznagel mit Kopf Marktreife erreicht. Die neueste Version des LIGNOLOC® F60 Druckluftnaglers wurde bereits an die Nägel mit Kopf angepasst. Der Nagel mit Kopf ist jetzt erhältlich.Hauptanwendung sind horizontale und vertikale Holzverkleidungen. Durch den Nagel mit Kopf können Fassadenplatten im Außenbereich sicher in Position gehalten werden. Er verfügt über eine stumpfe Anti-Spalt-Spitze und ist für die gängigsten Nadelholz-Fassaden sowie eine Vielzahl weiterer Anwendungen geeignet, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, wie z.B. Sichtschutzelemente, Gartenhäuser, Gartenpavillons, Raumtrenner, etc.- Daten zum LIGNOLOC® Holznagel mit Kopf: Durchmesser: 4,7 mm | 0.185" Länge: 58 mm | 2 5/16" Kopf: 6,3 mm | 0.248" Material: verdichtetes Buchenholz Coil-Kapazität: 100 Nägel Magazinierung: 15° Coil LIGNOLOC®- Daten zum FASCO® F60 CN15-PS90-H LIGNOLOC® Druckluftnagler: Höhe: 387 mm | 15.24" Breite: 142 mm | 5.60" Länge: 369 mm | 14.53" Gewicht: 3,95 kg | 8.70 Ibs Arbeitsdruck: 7 - 8 bar | 100 - 120 psi Auslösesystem: Einzelschussauslösung (Abzug für den Umbau auf Kontaktauslösung wird zur Eigenmontage mitgeliefert) Magazintyp: CoilLIGNOLOC® mit und ohne Kopf - Ideal für den ökologischen HolzbauLIGNOLOC® ist der erste magazinierte Holznagel für den zukunftsorientierten Einsatz in der industriellen Fertigung und ökologischen Holzverarbeitung. Die revolutionären Holznägel werden aus mitteleuropäischem Buchenholz gefertigt. Durch die spezielle Ausprägung der Nagelspitze und die Hitze, die durch Reibung beim Eintreiben des Nagels entsteht, verschmilzt das Lignin des Holznagels mit dem des Umgebungsholzes zu einer stoffschlüssigen Verbindung.Herausragendes Merkmal der LIGNOLOC® Holznägel: Sie sind umweltfreundlich - und zwar von der Produktion bis zum Recycling. Europäische Buche ist ein nachwachsender Rohstoff mit kurzen Transportwegen. Die Holznägel überzeugen auch dadurch, dass sie weder punktuelle Wärmebrücken bilden noch Korrosionsspuren am Holz hinterlassen. Soll das Werkstück nachträglich bearbeitet werden, ist dies ohne Verschleiß der Werkzeuge möglich.Fotos zur Auswahl finden Sie im Presse-Kit (https://sharenode.beck-fastener.com/pydio/public/53b398).Weitere Fotos zur Auswahl finden Sie im Presse-Kit Zum Download (https://sharenode.beck-fastener.com/pydio/public/53b398)Pressekontakt:BECK - Raimund BECK KGMarketing & PR+43 7724 2111-0PR@beck-fastening.comwww.beck-fastening.comOriginal-Content von: BECK Fastener Group - Raimund BECK KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128384/5141140