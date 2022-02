Am 03.02. legte der mit Abstand weltgrößte Online-Einzelhändler AMAZON.COM nachbörslich insgesamt unerwartet starke und vor allem auch qualitativ sehr überzeugende Geschäftszahlen zum 4. Quartal 2021 vor, die der Aktie seither bis heute zu Recht einen Kurssprung um fast 15 % bescherten. Insbesondere nährt die Ergebnisentwicklung stark den Eindruck, dass sich Amazon derzeit, gerade auch geprägt durch die Corona-Pandemie, mittlerweile in der Tat in einer sehr erfolgreich diversifizierten Transformation über das klassische ...

