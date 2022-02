Wegen Abschreibungen auf ein Kalidünger-Projekt in Äthiopien hat der norwegische Düngerkonzern Yara im vergangenen Jahr einen deutlichen Gewinnrückgang hinnehmen müssen. Der Überschuss des Konkurrenten des deutschen K+S-Konzerns fiel 2021 im Jahresvergleich um 44 Prozent auf 384 Millionen US-Dollar. Aktuell liege das Dallol-Projekt in Äthiopien auf Eis, während an einer Lösung für die nächste Phase gearbeitet werde. Die Aktien von Yara gerieten unter Druck und fielen um mehr als vier Prozent. Den ...

