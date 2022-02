Köln (ots) -YouTube Deutschland hat die erfolgreichsten Marken des vergangenen Jahres auf Basis des YouTube Ads Leaderboards gekürt, das jeden Monat in den drei Kategorien "Superkurz" (6 Sekunden-Spots), "Kurz" (10-30 Sekunden) und "Lang" (30+ Sekunden) die besten Werbeanzeigen auf YouTube veröffentlicht. Das Ranking wird durch einen Algorithmus bestimmt, der organische Reichweite, Views, Klicks, Zuschauerbindung und Sentiment (Likes vs. Dislikes) berücksichtigt. Mit zu den drei Gewinnern 2021 zählt - neben Samsung und BVG - PENNY.Gleich mehrere PENNY-Kampagnen überzeugenMit "Der Wunsch" lieferte PENNY das erfolgreichste Langformat des vergangenen Jahres ab. In der bewegenden Mutter-Sohn-Geschichte spricht PENNY mit beeindruckendem Storytelling Eltern und Jugendlichen in Zeiten der Pandemie aus der Seele und beweist Mitgefühl, Empathie und Mut zum Diskurs. Aber nicht nur der Weihnachtsfilm von PENNY war 2021 ein Highlight: Auch die schrille Musikrevue für die Produkte der PENNY Eigenmarke unter anderem mit Dragqueen Olivia Jones und die Recruiting-Kampagne "Du kannst" überzeugte das deutsche YouTube-Publikum."Interessant an all den Arbeiten: PENNY orchestrierte jede dieser drei Kampagnen mit verschiedenen Ad-Längen. Superkurze 6-Sekünder, kurze 10-Sekünder und Langformate mit teilweise ganzen 03:50 Minuten wurden aufeinander abgestimmt - und das mit Erfolg", sagt Henry Bose, Creative Lead, Central Europe, Google.PENNY: Konsequent und nah an den Kundinnen und KundenMarcus Haus, PENNY-Marketingchef, ergänzt: "Wir freuen uns sehr über den Platz auf dem Siegerpodest, zumal auf einem so starken und bekannten Medium wie YouTube. Ich gratuliere Samsung und der BVG. PENNY positioniert sich seit Jahren sehr erfolgreich als der Nachbarschaftsdiscounter. Pro Woche begrüßen wir bis zu 13 Millionen Kundinnen und Kunden. Wir wissen also, was unsere Nachbarn bewegt. Das greifen wir konsequent und lebensnah auf. Wir spannen den Bogen bewusst weit vom Verzicht der jungen Menschen, um die Pandemie zu bekämpfen bis zu Ausbildungsthemen oder Dragqueens.Das YouTube Ads Leaderboard zeigt jeden Monat die kreativsten Marken und ihre Werbevideos, in den Längen-Kategorien Superkurz-, Kurz- und Lang-Format. Für die Identifizierung der erfolgreichsten Marken 2021 wurden für jeden Monat die Top-10-Werbevideos für die drei Längen-Kategorien bestimmt und ausgewertet. Dabei wurde sowohl berücksichtigt wie oft eine Marke in den Bestenlisten erschienen ist als auch die Performance der einzelnen Werbemittel.Über YouTubeLaut GfK besuchen jeden Monat 49 Millionen Erwachsene in Deutschland YouTube - das entspricht 85 Prozent der deutschen Online-Bevölkerung. Im Durchschnitt sehen sich Erwachsene in Deutschland täglich 40 Minuten YouTube-Videos an.Über PENNYPENNY erzielte 2020 allein in Deutschland mit 2.150 Filialen und rund 29.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von 8 Milliarden Euro.Für Rückfragen:PENNY-Unternehmenskommunikation, Tel.: 0221-149-1050,E-Mail: presse@penny.deOriginal-Content von: PENNY Markt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59659/5141205