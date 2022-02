München (ots) -Heute in der Reihe "Good News" der SOS-Kinderdörfer*: Die Kindersterblichkeit hat sich mehr als halbiert. 1990 starben noch 12,5 Millionen Kinder bevor sie das 5. Lebensjahr erreichten. 2020 waren es ca. fünf Millionen. Das bedeutet, dass sich die Kindersterblichkeit in knapp drei Dekaden mehr als halbiert hat."Das ist ein bemerkenswerter Prozess. Wenn man bedenkt, dass vor 200 Jahren noch 40 Prozent der Kinder vor ihrem 5. Lebensjahr starben, hat sich bis heute wahnsinnig viel verbessert", sagt Boris Breyer, Pressesprecher der SOS-Kinderdörfer weltweit. "Der Rückgang der Kindersterblichkeit ist vor allem damit zu begründen, dass sich auf der ganzen Welt der Zugang zu medizinischer Versorgung stark verbessert hat."Auch die SOS-Kinderdörfer sorgen mit unterschiedlichen Programmen weltweit dafür, dass Neugeborene und Kleinkinder medizinische Hilfe erhalten. Etwa in der Mutter-Kind-Klinik der SOS-Kinderdörfer in Mogadischu, Somalia. "Unsere Mitarbeiter:innen behandeln dort täglich bis zu 200 Kinder. Sie impfen gegen gefährliche Kinderkrankheiten wie Masern oder Kinderlähmung, versorgen unterernährte Kinder mit Spezialnahrung und kümmern sich auf der Neugeborenenstation um besonders kritische Fälle."* Positive Entwicklungen auf der ganzen Welt geraten gerade oftmals aus dem Blickwinkel. Doch es wichtig, diese nicht aus den Augen zu verlieren. Andernfalls verzerrt es unsere Weltsicht. Die SOS-Kinderdörfer weltweit setzen deshalb einen Schwerpunkt auf "Good News".Quellen: Our World in Data, UN, Unicef, WorldbankMedizinische Hilfe für Neugeborene und Kleinkinder: Die Mutter-Kind-Klinik in Somalia rettet KinderlebenSomalia: SOS-Mutter-Kind-Klinik Mogadischu rettet täglich Kinderleben (sos-kinderdoerfer.de) (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sos-kinderdoerfer.de%2Finformieren%2Fhilfsprojekte%2Fsomalia-sos-klinik-mogadischu&data=04%7C01%7CBoris.Breyer%40sos-kd.org%7C613f371abae546ad0b0f08d9ea466f11%7Cd459e34e12814a94a0b03160696a81ed%7C0%7C0%7C637798410487786303%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=jEBwWNXA5ZYEgsPDzTL0SP2iwsMRqroDxxzLrEdgBZo%3D&reserved=0)Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Boris BreyerPressesprecherSOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 0160 - 984 723 45E-Mail: boris.breyer@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/1658/5141242