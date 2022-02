… Börse vorgesehen? NVIDIA kommt wegen regulatorischer Hürden nicht an den Chipspezialisten Arm Holding heran. US-Behörden und auch britische Marktregulierer haben sich mit ihren Bedenken durchgesetzt. Nun erwägt SOFTBANK GROUP, ihre Beteiligung wieder an die Börse zu bringen, dafür wird das Frühjahr 2023 anvisiert.



Der Kauf in 2016 für 32 Mrd. $ machte sich für den japanischen Konzern bezahlt, denn inzwischen wird Arm Holding auf 80 Mrd. $ taxiert. Die SOFTBANK-Aktie hat sich jedoch in den vergangenen zwölf Monaten etwa halbiert und ist kursmäßig wieder in dem vor Pandemie-Ausbruch geltenden Bereich angelangt.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



