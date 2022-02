Der Super Bowl ist das größte Einzelsportereignis der Welt und lockt jedes Jahr Millionen von Zuschauern vor den Fernseher. Die US-Tochter der Kryptobörse FTX will diesen Umstand nutzen, um ihre eigene Bekanntheit und die des Bitcoins zu steigern - und hat sich eine ganz besondere Werbekampagne einfallen lassen.FTX ist beim diesjährigen Super Bowl am Sonntag (13. Februar) nicht nur mit einem Werbespot vertreten, sondern ergänzt diesen mit einem ganz besonderen Gewinnspiel: Wer den Spot am Sonntag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...