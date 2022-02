Linz (www.anleihencheck.de) - Jens Stoltenberg wird mit Dezember Chef der Norges, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Noch sei Stoltenberg gefordert als NATO-Manager in der Ukraine-Krise. Stoltenberg sei studierter Ökonom und blicke auf eine vorerst politische Karriere in Norwegen als Finanzminister und als Ministerpräsident zurück. Seit 2014 sei er Generalsekretär der NATO. Obwohl Stoltenberg ein Naheverhältnis mit Regierungschef Jonas Gahrs Stole nachgesagt werde, sei es unwahrscheinlich, dass er die norwegische Geldpolitik weniger restriktiv gestalten werde. Diese werde primär von der wirtschaftlichen Entwicklung und der Inflation abhängen und spreche für eine Fortführung des Zinsanhebungszyklus. Es werde sich deshalb vermutlich nicht viel ändern in Norwegen. (08.02.2022/alc/a/a) ...

