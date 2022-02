Der heiße Ritt der Peloton-Aktie setzt sich am Dienstag fort - nur dieses Mal in die andere Richtung. Vorbörslich verliert der Titel des Onlinefitness-Anbieters vier Prozent auf 28,70 Dollar. Das Unternehmen gab überraschend bekannt, dass Chef John Foley, Architekt des Peloton-Modells, seinen Posten räumen muss.Neuer CEO wird Barry McCarthy, der früher Finanzvorstand bei Spotify und Netflix war. Foley wird in den Aufsichtsrat wechseln. Das berichtet das Wall Street Journal.Zudem wird Peloton 2.800 ...

