XBiotech produziert Antikörper-Medikamente für Janssen Research & Development, LLC (Janssen), eines der Janssen Pharmaunternehmen von Johnson & Johnson

AUSTIN, Texas, Feb. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ: XBIT) gab heute die Vereinbarung mit Janssen Research & Development, LLC über die Herstellung klinischer Produkte bekannt, darunter Bermekimab, ein echter humaner monoklonaler Antikörper, den XBiotech im Dezember 2019 an Janssen verkauft hat.



XBiotech erforscht und entwickelt Therapeutika auf der Grundlage von Antikörpern, die Spendern mit natürlicher Immunität gegen eine Krankheit entnommen werden. Darüber hinaus hat XBiotech eine einzigartige Herstellungstechnologie entwickelt und verfügt an seinem Hauptsitz in Austin, Texas, über eine hochmoderne Produktionsanlage.

Die Herstellungstechnologie und die Produktionsanlagen des Unternehmens unterstützen die Vermarktung der intern entwickelten Medikamentenkandidaten des Unternehmens. Bisher war die Auftragsherstellung von Arzneimitteln für Dritte kein wesentlicher Bestandteil der Geschäftsstrategie des Unternehmens. Mit dem Verkauf von Bermekimab an Janssen im Jahr 2019 verpflichtete sich XBiotech jedoch, während eines Übergangszeitraums Produktionsdienstleistungen für Janssen zu erbringen und stellt seitdem Bermekimab im Auftrag her. Mit der neuen Vereinbarung wird die Produktionsunterstützung durch XBiotech bis Dezember 2023 verlängert.

John Simard, Vorsitzender und CEO von XBiotech, sagte dazu: "Wir freuen uns, Janssen weiterhin bei der Entwicklung von Bermekimab unterstützen zu können. Auch wenn die Auftragsproduktion nicht zu unserem Kerngeschäft gehört, so passt die Herstellung von Bermekimab doch gut in unser System. Die erzielten Einnahmen ermöglichen uns die Entwicklung zukünftiger Therapeutika."

Über XBiotech

XBiotech ist ein voll integriertes globales biopharmazeutisches Unternehmen, das sich ganz seiner Vorreiterrolle bei der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von therapeutischen Antikörpern verschrieben hat. XBiotech treibt derzeit die Entwicklung einer Pipeline von Therapien voran, für die natürlich vorkommende Antikörper von Patienten mit Immunität gegen bestimmte Erkrankungen nutzbar gemacht werden. Die natürliche Immunität des Menschen als Quelle neuer Medikamente zu nutzen, bietet das Potenzial, die Behandlungsstandards bei zahlreichen Krankheiten neu zu definieren. Die dafür notwendigen Entdeckungs- und Herstellungstechniken wurden von XBiotech entwickelt und sind geistiges Eigentum des Unternehmens. XBiotech mit Hauptsitz in Austin, Texas, USA ist auch bei der Entwicklung innovativer, proprietärer Fertigungstechnologien zur Reduzierung der Kosten und der Komplexität bei der Produktion biologischer Arzneimittel führend. Weitere Informationen erhalte Sie unter www.xbiotech.com.

Über die therapeutischen True Human-Antikörper

Die True Human-Antikörper von XBiotech sind die einzigen Antikörper, die von Personen mit einer natürlichen Immunität gegen bestimmte Krankheiten stammen und nicht modifiziert wurden. (Im Gegensatz zu allen kommerziell erhältlichen Antikörpern, die als "humanisiert" oder "vollständig human" bezeichnet werden, stammen die True Human-Antikörper von XBiotech direkt aus der natürlichen menschlichen Immunantwort für bestimmte Krankheiten und werden nicht modifiziert.) Die True Human-Antikörper von XBiotech haben das Potenzial, die natürliche Immunität des Körpers nutzbar zu machen, um Krankheiten beispiellos sicherer, wirksamer und verträglicher zu bekämpfen.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen zu den Überzeugungen und Erwartungen des Managements, die erhebliche Risiken und Unsicherheiten beinhalten. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen anhand von Begriffen wie "darf", "wird", "sollte", "würde", "könnte", "erwartet", "plant", "erwägt", "antizipiert", "glaubt", "schätzt", "prognostiziert", "hat vor", "beabsichtigt" oder "fortsetzt" oder den negativen Pendants dieser Begriffe oder anderen vergleichbaren Begriffen erkennen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Begriffe enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bei der Vorhersage zukünftiger Ergebnisse und Bedingungen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Diese Risiken und Unsicherheiten sind im Abschnitt "Risikofaktoren" einiger unserer bei der SEC eingereichten Unterlagen dargelegt. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Die tatsächlichen Ergebnisse von Operationen, die Finanzlage und die Liquidität sowie die Entwicklung der Branche, in der wir tätig sind, können wesentlich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur für den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.

