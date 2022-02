SMART INSUR baut die Tarifbewertung nach Verbraucherschutzrichtlinien weiter aus. Makler können Tarife in 15 Produktsparten des Sach-, Kranken-, Kfz- und Lebensversicherungsbereichs anhand weiterer Leistungsmerkmale nun noch detaillierter vergleichen. Die Versicherungsplattform SMART INSUR feilt weiter an ihrer Tarifbewertung, die sich an den Maßgaben deutscher Verbraucherschutzorganisationen orientiert. Ab sofort können Vermittler in 15 Produktsparten des Sach-, Kranken-, Kfz- und Lebensversicherungsbereichs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...