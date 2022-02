BlackRock-CEO Larry Fink hat seinen jährlichen Brief an die Unternehmenschefs weltweit versandt. Seine Antwort auf die Herausforderungen der Zeit: Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern Schlüssel zur Lösung.Der Chef des weltgrößten Investmenthauses befindet sich weiter auf dem Nachhaltigkeitstrip, mahnt die Wirtschaftsbosse öffentlich Stellung zu beziehen, kündigt mehr Einmischung nicht nur auf Hauptversammlungen, sondern das ganze Jahr über an, und misst einer qualifizierten Human Resources-Politik die Rolle als ein Haupttreiber erfolgreicher Unternehmen zu.

