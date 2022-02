Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:. 12.18 Uhr - Der neue Restrukturierungsexperte Luigi Lovaglio an der Spitze des verstaatlichten italienischen Kriseninstituts Monte dei Paschi di Siena kommt bei Anlegern gut an. Die Aktie des ältesten Geldhauses der Welt steigt in der Spitze um rund zehn Prozent. "Der Markt schätzt die Ernennung des neuen CEO eindeutig mehr als die Ergebnisse", ...

