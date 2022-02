Laut einem Bericht im Handelsblatt will die US-Beteiligungsgesellschaft KPS Capital Partners in Autozulieferer investieren. Finanzkreisen zufolge soll KPS gerade dabei sein, dafür einen 1,5 Mrd. Dollar schweren Fonds zu lancieren. Zur Zielgruppe des Fonds zählen Autozulieferer in Europa und Nordamerika. Aus österreichischer Sicht kommt einem hier wohl sofort die börsenotierte Polytec Group in den Sinn, die bekanntlich namhafte Automarken mit Kunststoff-Teilen beliefert. Seitens Polytec heißt es auf Anfrage, ob ev. bereits ein Kontakt mit KPS stattgefunden habe: "Zur KPS ist der Polytec Group noch nichts bekannt."

