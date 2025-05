EQS-News: ElringKlinger AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende

PRESSEMITTEILUNG ElringKlinger-Hauptversammlung beschließt konstante Dividende und wählt neues Aufsichtsratsmitglied Konstante Dividendenzahlung von 0,15 EUR je Aktie beschlossen

Weitere Beschlussvorschläge jeweils mit großer Mehrheit angenommen

Wiederwahl von fünf Mitgliedern des Aufsichtsrats, zudem Dr. Sabine Lutz neu gewählt

CEO Thomas Jessulat in seiner Rede: "Die Transformation der Mobilität erfordert, das Profil von ElringKlinger zu schärfen, um auch morgen noch aktiv mitzugestalten. Hier haben wir wesentliche Meilensteine erreicht und werden unseren Weg, der durch unsere Strategie SHAPE30 beschrieben wird, konsequent weitergehen." Auf der heutigen 120. ordentlichen Hauptversammlung haben die Aktionärinnen und Aktionäre der ElringKlinger AG (ISIN DE0007856023 / WKN 785602) allen Tagesordnungspunkten mit den erforderlichen Mehrheiten zugestimmt. Auch die weiteren zur Abstimmung gestellten Beschlussvorschläge wurden von den Anteilseignern mit großer Mehrheit angenommen. An der virtuell durchgeführten Hauptversammlung nahmen rund 61 % des stimmberechtigten Grundkapitals teil. Breite Zustimmung zu den Tagesordnungspunkten

Im Sinne der Ausschüttungskontinuität und auf Basis der operativen Ertragskraft hat der Vorstand in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat der Versammlung vorgeschlagen, eine konstante Dividende von 0,15 EUR je Aktie auszuzahlen. Dieser Vorschlag wurde mit großer Mehrheit von 99,7 % angenommen. Außerdem entlasteten die Aktionärinnen und Aktionäre mit jeweils 94,7 % der Stimmen den Vorstand sowie den Aufsichtsrat und billigten auch den Vergütungsbericht sowie die Vergütung des Aufsichtsrats. Zum Abschlussprüfer für das laufende Geschäftsjahr 2025 wurde erneut die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, bestellt. Dr. Sabine Lutz folgt im Aufsichtsrat auf Andreas Wilhelm Kraut

Bei den Aufsichtsratswahlen wurden fünf Mitglieder mit breiter Mehrheit wiedergewählt. Andreas Wilhelm Kraut hatte dem Gremium bereits im Vorfeld mitgeteilt, dass er sich nicht mehr zur Wahl stellen werde. Ihm folgt Dr. Sabine Lutz, die als neues Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt wurde. Der Aufsichtsratsvorsitzende Helmut P. Merch bedankte sich beim ausscheidenden Mitglied: "Andreas Wilhelm Kraut gehörte dem Aufsichtsrat der ElringKlinger AG insgesamt acht Jahre an. Besondere Ereignisse wie die tiefgreifende Branchentransformation, die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg prägten diese Zeit maßgeblich. Ich danke Herrn Kraut persönlich wie auch im Namen des gesamten Gremiums sehr herzlich für die sehr gute Zusammenarbeit und seinen gewinnbringenden Blickwinkel auf das Unternehmen ElringKlinger." Helmut P. Merch weiter: "Gleichzeitig gratuliere ich Dr. Sabine Lutz zu ihrer Wahl und freue mich auf die künftige Zusammenarbeit. Mit ihr konnten wir eine Branchenexpertin für unser Gremium gewinnen." Neben Helmut P. Merch und erstmalig Dr. Sabine Lutz wurden Ingeborg Guggolz, Ludger Heuberg, Gabriele Sons, und Manfred Strauß wieder in den Aufsichtsrat gewählt. Auf Kurs in der Umsetzung von SHAPE30

In seinem Bericht betonte der Vorstandsvorsitzende Thomas Jessulat, dass es auch angesichts eines sehr herausforderndem Umfelds gelungen sei, 2024 ein insgesamt solides Geschäftsergebnis zu erzielen: "Trotz aller Unwägbarkeiten weltweit ist festzuhalten, dass wir auf Kurs sind. Auf Kurs in einem sehr schwierigen Umfeld. Auf Kurs, weil wir uns frühzeitig mit neuen Technologien beschäftigt haben und diese zielgerichtet einsetzen - ganz im Sinne unseres Unternehmenszwecks: 'Pioneering Innovative Technologies for a Sustainable Future.' Und auf Kurs in der Umsetzung unserer Transformationsstrategie SHAPE30." SHAPE30 beschreibt mit seinen fünf Erfolgsfaktoren den Weg für ElringKlinger in der tiefgreifenden Transformation der Branche. Im Rahmen des Faktors #1 Product Transformation hat der Konzern 2024 ein strategisches Maßnahmenpaket beschlossen. So wurde nach tiefgehender Analyse die Entscheidung getroffen, die beiden Werke in Sevelen und Buford zu veräußern. Zudem hat der Konzern entschieden, das Systemgeschäft bei den elektrischen Antriebseinheiten nicht weiterzuverfolgen, sondern sich auf das profitable Komponentengeschäft zu konzentrieren. Auch die Stilllegung der Werke in Thale und Fremont reiht sich in diese Maßnahmen ein. Das strategische Maßnahmenpaket dient dem Ziel von SHAPE30, die Profitabilität des Konzerns zu verbessern und nachhaltig Cashflow zu generieren. Dieses Ziel verfolgt auch das Kosteneinsparungsprogramm STREAMLINE, das der Konzern 2025 initiiert hat und durch das er das Niveau seiner globalen Personalkosten um 30 Mio. EUR senken wird. Bevorstehender Wachstumszyklus

Neben der Fokussierung des Konzerns auf die profitablen Aktivitäten ging Thomas Jessulat auch auf die spürbare Transformation von ElringKlinger ein: "Durch den bevorstehenden Wachstumszyklus des Konzerns insbesondere in den E-Mobilitätsanwendungen werden wir im Jahr 2030 mehr als 50% unseres Umsatzes mit Produkten jenseits des Verbrennungsmotors erzielen." Dazu tragen die bereits erhaltenen volumenstarken Serienaufträge über Zellkontaktiersysteme, Bipolarplatten und weitere E-Mobilitätsprodukte bei. Insgesamt ist ElringKlinger gut aufgestellt, wie Thomas Jessulat betonte: "Die Transformation der Mobilität erfordert, das Profil von ElringKlinger zu schärfen, um auch morgen noch aktiv mitzugestalten. Hier haben wir wesentliche Meilensteine erreicht und werden unseren Weg, der durch unsere Strategie SHAPE30 beschrieben wird, konsequent weitergehen." Eine ausführliche Übersicht zu den einzelnen Abstimmungsergebnissen sowie die Rede des Vorstandsvorsitzenden zum Nachlesen finden Sie auf der Homepage der ElringKlinger AG (www.elringklinger.de) in der Rubrik Investor Relations unter "Hauptversammlung". Über ElringKlinger

Als weltweit aktiver, unabhängiger Zulieferer ist die ElringKlinger-Gruppe ein starker und verlässlicher Partner der Automobilindustrie mit einzigartiger Expertise. Unser Produktportfolio umfasst innovative Lösungen für Pkw und Nfz mit Elektromotor, Hybridtechnik oder Verbrennungsmotor. Neben dem Antrieb zählen Unterboden, Fahrwerk, Bremssystem, Innenraum und Karosserie zu den weiteren Einsatzbereichen. Schon frühzeitig haben wir uns als Spezialist für Elektromobilität positioniert - mit zukunftsweisender Batterie- und Brennstoffzellentechnologie sowie dazugehörigen Komponenten und Baugruppen wie Kunststoffgehäusen und metallischen Stanz- und Formteilen. Maßgeschneiderte Leichtbauteile von ElringKlinger sind im gesamten Fahrzeug einsetzbar und punkten u.a. mit Gewichtsreduktion, Effizienz und Funktionsintegration, gerade auch bei E-Mobility-Applikationen. Den Aftermarket in über 140 Ländern beliefern wir mit einem umfangreichen Ersatzteilprogramm.

Insgesamt engagieren sich innerhalb von ElringKlinger rund 9.000 Mitarbeitende. Mit über 40 Standorten weltweit ist ElringKlinger global aufgestellt und in allen wichtigen Automobilregionen nah am Kunden vertreten.





Kontakt:

Weitere Informationen erhalten Sie von:



ElringKlinger AG

Dr. Jens Winter

Strategic Communications

Max-Eyth-Straße 2

D-72581 Dettingen/Erms

Fon: 07123 724-88335

E-Mail: jens.winter@elringklinger.com



