Aktien: Diese Woche setzte der Markt auf die Vernunft. Schwache Arbeitsmarktzahlen könnten die FED zu Zinssenkungen bewegen. Und Trumps Treffen mit Putin ein Ende des Ukrainekriegs bedeuten. Dazu die Zoll-Verhandlungen mit China, Indien, Schweiz, um nur einige offene Flanken zu nennen, könnten noch glimpflich ausgehen. So scheinen die Märkte es zumindest anzunehmen. Anders könnte man die Kruserholung - letztendlich wieder deutlich über 24.000 nicht erklären. Natürlich haben auch einige gute Quartalsergebnisse mitgespielt - so liegen rund 80% der S&P 500 Unternehmen mit ihren Q2-Zahlen über den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwerte Magazin