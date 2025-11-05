Die Masterflex SE (ISIN: DE0005492938) setzt ihren Kurs fort: Von Januar bis September 2025 stieg der Umsatz um 3,8 % auf 79,8 Mio. € (9M/2024: 76,9 Mio. €). Besonders dynamisch liefen die Industriegruppen Life (u. a. Medizintechnik), Mobility (u. a. Luftfahrt, Automotive) und Infrastructure (Klimatechnik). Regional kamen die Impulse aus Deutschland, Europa und den amerikanischen Standorten - inklusive Brasilien.Operativ punktet Masterflex mit Effizienz: operatives EBITDA 16,1 Mio. € (+5,9 %), operatives EBIT 12,1 Mio. € (+7,7 %) und eine auf 15,1 % gestiegene operative EBIT-Marge (9M/2024: 14,5 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
