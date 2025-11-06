Original-Research: Masterflex SE - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Masterflex SE Unternehmen: Masterflex SE ISIN: DE0005492938 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 06.11.2025 Kursziel: 21,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach

Q3: Solide Umsatzentwicklung und Margenexpansion trotz negativer Sondereffekte



Masterflex hat gestern den Bericht für das dritte Quartal 2025 vorgelegt. Im Einklang mit unseren Erwartungen konnte der Spezialschlauchhersteller die Umsätze steigern, während das EBIT oberhalb unserer Prognosen lag. Die Guidance wurde bestätigt und dürfte ergebnisseitig in der oberen Hälfte der prognostizierten Spanne liegen.



Gesteigerte Wachstumsdynamik ggü. Vorquartal: Der Umsatz lag mit 26,5 Mio. EUR im dritten Quartal im Rahmen unserer Erwartungen (MONe: 26,4 Mio. EUR) und zeigte damit eine Verbesserung der Wachstumsrate ggü. dem Vorquartal (Q2/25: +1,6% yoy). Dabei konnten laut CFO Becks wie bereits in der jüngsten Vergangenheit vor allem die Endmärkte Infrastruktur, Medizintechnik und Luftfahrt eine starke Entwicklung erzielen. Die Top Line-Guidance wurde folgerichtig bestätigt, wobei laut Vorstand die Mitte der Spanne realistisch erscheint. Wir erwarten im Schlussquartal eine Umsatzsteigerung i.H.v. 8% yoy, was auf Quartalsebene die höchste Wachstumsrate seit Q1/23 bedeuten und den positiven Trend manifestieren würde, wenngleich die Prognose leicht unterhalb unserer bisherigen Erwartung von 103,5 Mio. EUR Umsatz für das GJ 2025 liegt.



Operatives Ergebnis dürfte oberes Ende der Guidance erreichen: Die EBIT-Marge wurde in Q3 auf 15,7% (+1,2 PP yoy, MONe: 15,1%) bzw. 15,0% im Neunmonatszeitraum gesteigert und konnte damit vom ohnehin hohen Niveau weiter ausgebaut werden. Grund hierfür ist die anhaltende Verbesserung der Materialeinsatzquote um 0,4PP yoy auf 28,1% im abgelaufenen Quartal, die aus verbesserten Einkaufskonditionen und einer erhöhten Produktionseffizienz resultiert. Im Gegensatz dazu stiegen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen überproportional um knapp 15% yoy, was jedoch wie im Vorquartal u.a. durch Währungsverluste i.H.v. rund 0,4 Mio. EUR negativ beeinflusst wurde und ein noch besseres operatives Ergebnis verhinderte. Auf Jahressicht erwarten wir nach dem starken dritten Quartal mit einem EBIT von 14,5 Mio. EUR ein Erreichen der Bottom Line-Guidance in der oberen Hälfte.



Ausblick auf 2026: Für das kommende Geschäftsjahr blicken wir zuversichtlich auf die Entwicklung der Masterflex. Dies betrifft insbesondere das zweite Halbjahr, in dem erste Umsätze aus dem neuen Luftfahrt-Produktionswerk in Marokko sowie gegen Ende des Jahres der Auslieferungsbeginn des im Juni gewonnen Großauftrags (siehe Comment vom 01. Juli 2025) positiv wirken sollten. Gleichzeitig dürften die Anlaufkosten für beide Projekte einen leicht negativen Einfluss auf die Ergebnisentwicklung haben, sodass wir unsere Prognosen für das operative Ergebnis leicht nach unten korrigieren. Dies entspricht jedoch weiterhin einer Ausweitung der EBIT-Marge auf 15,0% (+0,9 PP yoy), bevor Masterflex in 2027 eine signifikante Ergebnissteigerung erzielen dürfte.



Fazit: Masterflex erzielte auch in Q3 trotz anspruchsvoller Rahmenbedingungen starke Ergebnisse und ist u.E. bestens für die kommenden Jahre gerüstet. Bei einer attraktiven Bewertung (EV/EBIT 2026e: 8,6x) bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung bei unverändertem Kursziel von 21,00 EUR.







