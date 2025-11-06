Es gibt sich noch die Perlen bei den deutschen Nebenwerten. Die Aktie von Masterflex ist eine davon. Nach einer längeren primären Seitwärtsbewegung von März 2023 bis Juli/August 2025 könnte nun der charttechnische Ausbruch nach oben geglückt sein. Das Hoch vom Mai 2023 wurde erstmals im Juli 2025 überschritten, dann folgte im August ein drastischer Rücksetzer, allerdings mit einem schnellen Rebound. Inzwischen hält sich die Masterflex-Aktie über ...

