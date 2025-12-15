Die Leistung von Cancom im Geschäftsjahr 2025 spiegelt ein Übergangsjahr mit gemischten Dynamiken wider. Während die Nachfrage im öffentlichen Sektor auf regionaler Ebene sich verbessert, bleiben die Bundesprojekte aufgrund der verspäteten Genehmigung des Budgets für weiterhin verzögert. Die Stimmung unter kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) bleibt zurückhaltend, könnte sich jedoch im Geschäftsjahr 2026 erholen. Drei strukturelle Trends - der Ersatzzyklus durch Covid, die Migration zu Windows 11 und die zunehmenden von KI getriebenen IT-Strategien - dürften die Nachfrage im mittelfristigen Zeitraum unterstützen. Die Umstrukturierung ist weitgehend abgeschlossen, und einmalige Effekte von ca. 6 Millionen Euro werden nicht wiederkehren, was den Weg für eine Stabilisierung im Geschäftsjahr 2026 ebnet. Da die Ziele für das Geschäftsjahr 2025 in Reichweite sind, erhöhen wir unser Kursziel auf 28,00 Euro (von zuvor 25,00 Euro) und bekräftigen unsere HOLD-Empfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/cancom-se





