Die Spannungen zwischen Russland und der EU verschärfen sich weiter nach dem Beschluss der EU-Kommission, das russische Vermögen in der EU dauerhaft einzufrieren. Die russische Zentralbank hat nun juristische Maßnahmen eingeleitet und fordert von der in Belgien ansässigen Euroclear die eingefrorenen Gelder nebst Schadensersatz zurück. Dabei handelt es sich um ca. 185 Mrd. EUR russischer Vermögenswerte, die der Finanzdienstleister Euroclear verwahrt und derzeit nicht auszahlen darf. Insgesamt beträgt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Finanzinvestor