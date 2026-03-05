Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 05.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
60.000 USD pro Tonne! Entsteht hier der nächste Gewinner im Antimon-Boom?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0RN7M | ISIN: US91912E1055 | Ticker-Symbol: CVLB
Tradegate
04.03.26 | 21:51
13,800 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Eisen/Stahl
Aktienmarkt
Lateinamerika
1-Jahres-Chart
VALE SA ADR Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VALE SA ADR 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
13,50014,05004.03.
13,75013,85004.03.
zukunftsbilanzen.de
05.03.2026 06:46 Uhr
119 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Kaufen, wenn die Kanonen donnern - wie wäre es mit Glencore, Power Metallic Mines oder Vale?

Der Krieg im Nahen Osten erschüttert die Börsen - und schafft Chancen, die auf den ersten Blick kaum sichtbar sind. Während Rüstungsaktien auf der Stelle treten, gehen clevere Investoren an einem ganz anderen Ort auf Renditejagd: im Bergbausektor. Denn moderne Raketen brauchen seltene Metalle - und die kommen aus dem Boden. Neben Klassikern wie Glencore und Vale rückt dabei ein kanadisches Explorationsunternehmen mit Vorkommen in Québec ins Rampenlicht: Power Metallic Mines. Ob als Profiteur des Wettrüstens, als Partner der Grünen Industrie oder als Übernahmekandidat.

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 zukunftsbilanzen.de
Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.