Kaufen, wenn die Kanonen donnern - wie wäre es mit Glencore, Power Metallic Mines oder Vale?

Der Krieg im Nahen Osten erschüttert die Börsen - und schafft Chancen, die auf den ersten Blick kaum sichtbar sind. Während Rüstungsaktien auf der Stelle treten, gehen clevere Investoren an einem ganz anderen Ort auf Renditejagd: im Bergbausektor. Denn moderne Raketen brauchen seltene Metalle - und die kommen aus dem Boden. Neben Klassikern wie Glencore und Vale rückt dabei ein kanadisches Explorationsunternehmen mit Vorkommen in Québec ins Rampenlicht: Power Metallic Mines. Ob als Profiteur des Wettrüstens, als Partner der Grünen Industrie oder als Übernahmekandidat.Den vollständigen Artikel lesen ...
