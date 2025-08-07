roTrotz eines erwarteten Umsatzrückgangs um 6,6 % auf 143,4 Mio. EUR im H1 2025 behält die STS Group AG ihre Profitabilität bei: Das EBITDA liegt mit 11,0 Mio. EUR auf Vorjahresniveau, die Marge verharrt bei 7,7 %. Getragen wird das Ergebnis von stark steigenden Serienumsätzen im Plastics-Segment und dem Hochlauf des neuen US-Werks. Für Anleger bleibt die Aktie ein attraktiver Small Cap im General Standard. Die operativen Cashflows klettern um 88 % auf 9,8 Mio. Eu, während die Nettofinanzschulden um 8,7 Mio. EUR auf 40,1 Mio. EUR schrumpfen. Die Eigenkapitalquote bleibt mit 19,4 % stabil. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
