

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



17.09.2025 / 10:39 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Isabelle Simone Nachname(n): Damen

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

ElringKlinger AG

b) LEI

529900QDISXXZ2D1Q489

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007856023

b) Art des Geschäfts

Die Aktien wurden von der ElringKlinger AG als Teil der variablen Vorstandsvergütung (Long Term Incentive) mit einer Sperrfrist von 4 Jahren übertragen.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 4,6629 EUR 89.292,50 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 4,6629 EUR 89.292,5000 EUR

e) Datum des Geschäfts

16.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR





