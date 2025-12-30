EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: WashTec AG / Bekanntmachung entsprechend Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 | Erwerb eigener Aktien - 9. Zwischenmeldung

WashTec AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



30.12.2025 / 15:00 CET/CEST

Augsburg, den 30. Dezember 2025



Im Zeitraum vom 29. Dezember 2025 bis einschließlich 30. Dezember 2025 hat die WashTec AG insgesamt 1.091 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms 2025 gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 5. November 2025 entsprechend Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 angekündigt wurde.



Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft: Datum Aggregiertes Volumen

(Stück Aktien) Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 29. Dezember 2025 793 47,3344 30.Dezember 2025 298 47,6218

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 seit dem 6. November 2025 bis einschließlich 30. Dezember 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 33.163 Aktien. Der Erwerb der Aktien der WashTec AG erfolgt ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine von der WashTec AG beauftragte Bank.



Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Internetseite der WashTec AG im Bereich "Aktie" Abschnitt "Aktienrückkauf" veröffentlicht ( ir.washtec.de ).



WashTec AG

Der Vorstand





