Hiermit gibt die Aareal Bank AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:



Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026

Ort: https://www.aareal-bank.com/investorenportal/finanzinformationen/finanzberichte/archiv/2025



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026

Ort: https://www.aareal-bank.com/en/investors-portal/finance-information/financial-reports/archiv/2025



Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026

Ort: https://www.aareal-bank.com/investorenportal/finanzinformationen/finanzberichte/archiv/2025



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026

Ort: https://www.aareal-bank.com/en/investors-portal/finance-information/financial-reports/archiv/2025





