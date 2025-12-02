EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Aareal Bank AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Aareal Bank AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.aareal-bank.com/investorenportal/finanzinformationen/finanzberichte/archiv/2025
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.aareal-bank.com/en/investors-portal/finance-information/financial-reports/archiv/2025
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.aareal-bank.com/investorenportal/finanzinformationen/finanzberichte/archiv/2025
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.aareal-bank.com/en/investors-portal/finance-information/financial-reports/archiv/2025
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://www.aareal-bank.com/investorenportal/finanzinformationen/finanzberichte/archiv/2025
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://www.aareal-bank.com/en/investors-portal/finance-information/financial-reports/archiv/2025
02.12.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Aareal Bank AG
|Paulinenstr. 15
|65189 Wiesbaden
|Deutschland
|Internet:
|www.aareal-bank.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2239008 02.12.2025 CET/CEST
© 2025 EQS Group