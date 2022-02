Ein kleiner Satz in der 177-Seiten starken Koalitionsvereinbarung sorgte für viel Geraschel im Blätterwald und ließ die Aktie eines deutschen Unternehmens in die Höhe schnellen: "Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein." SynBiotic wurde auf einen Schlag zu einem der wertvollsten Unternehmen in der hart umkämpften Cannabis-Branche. Der Blick über den Atlantik Seine Herausragende Stellung verdankt das Münchner Unternehmen allerding ...

Den vollständigen Artikel lesen ...