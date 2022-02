Der Lieferdienst Lieferando, der eigentlich vor allem fertige Speisen liefert, hat jetzt angekündigt, sein Angebot im Lebensmittelbereich mit zusätzlichen Lieferanten zu erweitern. Lieferando will in Zukunft unter anderem mit Food.de, Grovy und Wuplo kooperieren. Food.de ist auf dem Marktplatz für Essenslieferungen bereits aktiv und bietet bislang auf Leipzig beschränkt Lebensmittel und Drogerieartikel an. In Frankfurt ist der Lebensmittel-Lieferdienst Grovy aktiv bei Lieferando - und bis Ende März folgt Wuplo in Berlin. Mehr zum Thema Wachstum um jeden ...

