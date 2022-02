München (ots) -Wir kennen es doch alle - sobald wir uns in unserer täglichen Ernährung anfangen, etwas zu verbieten, wird der Verzicht darauf gleich umso schwieriger. Denn indem wir uns etwas verbieten, gewinnt es umso mehr an Bedeutung und wir denken sogar mehr daran, als wir es vorher jemals getan hätten. Sobald wir uns selbst ein Verbot für ein bestimmtes Lebensmittel - beispielsweise Zucker - aussprechen, sehen wir vor unserem inneren Auge nur noch Süßspeisen, nach denen wir uns verzehren.Doch Verzicht kann auch anders gelebt werden: indem man sich etwas gönnt - aber smart!1. Neue Rezepte testen, statt sich Fast Food zu verbieten Jeden Tag ein neues Gericht zu testen macht nicht nur Spaß, sondern kann auch die gesunde Ernährung steigern. Indem man zu Beginn einer neuen Woche gleich alle benötigten Zutaten besorgt, umgeht man leichter die Versuchung, sich etwas Ungesundes zu bestellen. Besteht der Teller dann zu mindestens 50% aus Gemüse, gönnen wir unserem Körper gesundes Soulfood!2. Ein tägliches Date mit Dir statt Digital Detox Oft nehmen wir uns vor, eine gewisse Zeit lang nicht aufs Handy zu schauen, um Augen und Kopf zu entlasten und den Moment mehr zu genießen. Doch meistens lässt sich ein Blick in den digitalen Posteingang oder das Beantworten einer Nachricht nicht umgehen. Wenn wir uns bewusst einen kleinen Zeitraum ohne das Smartphone einräumen - seien es nur 30 Minuten - können wir diesen ganz bewusst für uns selbst nutzen: etwa für ein heißes Schaumbad oder einen Spaziergang.3. Mehr pflanzliche Lebensmittel probieren statt einem Fleisch-Verbot Eine Komplettumstellung auf pflanzliche Ernährung ist niemals leicht. Doch jeder Schritt zählt hier! Deswegen ist das Integrieren und Probieren von pflanzlichen Alternativen wichtig. Eine Sojajoghurtalternative (z.B. Alpro Soja-Joghurtalternative Ananas Passionsfrucht ohne Zuckerzusatz) statt dem gewohnten Joghurt ins Frühstück zu integrieren oder Tofu statt Fischstäbchen zu verwenden schmeckt nicht nur lecker, sondern tut uns auch gut.4. Zuckerarm genießen statt strenger Diät Nur Zucker macht süß? Falsch gedacht!Die Integration des Lieblings-Obsts als Topping auf der zuckerfreien Joghurtalternative (z.B. Alpro Soja-Joghurtalternative ohne Zucker) kann schon herrlich süß schmecken. Unsere Hafer Pancakes mit warmem Obstkompott und dem Alpro Haferdrink ohne Zucker sind ein tolles Dessert ohne zugefügten Zucker, das auf der Zunge zergeht - und das ohne zugefügten Zucker!Inspiration gesucht? Im Anhang sind neben der Pressemitteilung auch leckere Rezepte zu finden! Natürlich mit Alpro.Hochauflösendes Bildmaterial liegt unter folgendem Link zum Download (https://assets.avantgarde.net/transfer/4ded87c0f3d95276fba2396b9832abf1c20affc081cfe3043b71d00a39892d78)bereit.Mehr Informationen zu Alpro finden Sie hier (https://www.alpro.com/de/uber-alpro/).Pressekontakt:Paulina PoertersT +49 (0) 89 883999 25paulina.poerters@avantgarde.deOriginal-Content von: Alpro, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156604/5141489