Andritz hat von Mainstream Energy Solutions den Auftrag zur Modernisierung eines weiteren Maschinensatzes im Wasserkraftwerk Jebba am Niger-Fluss erhalten. Zudem informiert der Anlagenbauer, dass das jüngste Aktien-Rückkaufprogramm plangemäß mit 6. Februar 2022 beendet wurde. Es wurden 450.000 Aktien (0,43 Prozent am Grundkapital) zu einem Gesamtwert von mehr als 20,6 Mio. Euro erworben, wie Andritz mitteilt.Und nocheinmal Andritz: Die Analysten der Baader Bank stufen Andritz im Vorfeld der Zahlen weiter mit Buy ein und erhöhen das Kursziel von 57,0 Euro auf 61,0 Euro. "Trotz der starken Kurserholung seit Oktober 2020 halten wir die Andritz-Aktie weiterhin für unterbewertet", so die Experten. Andritz wird am 8. März Zahlen für das ...

