DJ PTA-News: S IMMO AG: S IMMO AG vollzieht ertragbringenden Verkauf von IMMOFINANZ Aktien und fokussiert nun auf Kerngeschäft

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Wien (pta032/02.03.2022/14:20) - Mit der gestern vollzogenen Veräußerung ihres Anteils von 12,69 % an der IMMOFINANZ AG hat die S IMMO einen Verkaufserlös und Liquiditätszufluss von über EUR 400 Mio. erzielt. Das Aktieninvestment hat somit über den gesamten Investitionszeitraum einen Return (inkl. Dividenden) von insgesamt rund EUR 81 Mio. generiert. Gegenüber dem letzten Konzernabschluss zum 30.09.2021 resultiert aus der Veräußerung einschließlich der im Oktober 2021 vereinnahmten Dividendenausschüttung ein positiver Effekt vor Steuern von insgesamt in etwa EUR 55 Mio.

Nach der Veräußerung der Beteiligung an der CA IMMO 2021 hat sich die S IMMO auch von der Beteiligung an der IMMOFINANZ AG getrennt. In weiterer Folge kann sich die Gesellschaft nunmehr voll auf ihr Kerngeschäft der Vermietung und Bewirtschaftung ertragreicher Immobilien in Deutschland, Österreich und Zentral- und Osteuropa sowie den Erwerb von Immobilien mit hohem Wertsteigerungspotenzial konzentrieren. Aktuell befinden sich einige interessante Akquisitionen in der Pipeline.

Der Angebotspreis lag mit EUR 23,00 pro Aktie um 8,5 % über dem ursprünglich von CPI Property Group S.A. gebotenen Preis von EUR 21,20. Bruno Ettenauer, CEO der S IMMO AG, kommentiert: "Infolge unseres Teilangebots für IMMOFINANZ Aktien ist es uns gelungen, unseren Anteil an der IMMOFINANZ zu einem verbesserten Preis zu veräußern. Die damit geschaffene Situation und Liquidität bedeutet eine hervorragende Ausgangslage, um unser Immobilienportfolio zu erweitern und das Ertragspotenzial der S IMMO signifikant zu steigern. Damit ist ein weiterer Schritt getan, den Wert der S IMMO nachhaltig zu erhöhen."

