Der US-Pharmahersteller Pfizer fährt durch die Corona-Impfungen auf der ganzen Welt Gewinne in Milliardenhöhe ein. Doch Analysten hatten auf noch bessere Zahlen spekuliert. Die Aktie fällt ins Minus.

Wie Pfizer am Dienstag mitteilte, flossen insgesamt 81,3 Milliarden US-Dollar auf das Firmenkonto im vergangenen Jahr, was eine 95-prozentige Steigerung zum Vorjahr bedeutet. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 22 Milliarden Euro übrig. Den Bärenanteil lieferte das gemeinsam mit dem deutschen Hersteller Biontech hergestellte Corona-Vakzin.

Für das laufende Jahr peilt Pfizer einen Umsatz von 98 bis 102 Milliarden US-Dollar an. Das bereinigte Ergebnis je Aktie will das US-amerikanische Unternehmen um mehr als zwei US-Dollar auf 6,35 bis 6,55 US-Dollar steigern. "Sollten wir dies erreichen, wäre dies das höchste Niveau in der Pfizer-Geschichte", sagte der scheidende Finanzchef Frank D'Amelio. Analysten fällt diese Prognose zu niedrig aus, was sich am Aktienkurs ablesen lässt. Die Pfizer-Aktie fiel rund vier Prozent und mit ihr im Gleichschritt die Biontech-Aktie (Stand: 08.02.2022; 14:43 Uhr).

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US7170811035,US09075V1026