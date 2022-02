Mainz (ots) -Am Samstag, 12. Februar 2022, 20.15 Uhr, im ZDF, präsentiert Giovanni Zarrella live aus Halle an der Saale die dritte Ausgabe seiner großen Musik-Show. Die prominente Gästeliste des Entertainers erweitert sich um zwei Stars der deutschen Musik-Szene: Michelle und Ben Zucker. Kurz vor dem Valentinstag stehen die Auftritte der Künstlerinnen und Künstler natürlich ganz im Zeichen der Liebe, auch im persönlichen Gespräch mit dem Gastgeber. Bereits angekündigt haben sich eine Vielzahl weiterer nationaler und internationaler Gäste für "Die Giovanni Zarrella Show":https://presseportal.zdf.de/pressemitteilung/mitteilung/live-momente-im-zeichen-der-liebe-die-giovanni-zarrella-show-aus-hallesaale/Ab TV-Ausstrahlung ist die Show einen Monat lang in der ZDFmediathek abrufbar.Exklusive Einblicke hinter die Kulissen, aus den Proben, News und Backstage-Talk live aus der Show liefert der Instagram-Kanal @diegiovannizarrellashow.Die Sendung ist eine Gemeinschaftsproduktion in Kooperation mit dem SRF.Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/giovannizarrellasowie während und nach der Live-Show unter http://dgzs.setfotografie.de/"Die Giovanni Zarrella Show" in der ZDFmediathek: https://www.zdf.de/show/die-giovanni-zarrella-showPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5141761