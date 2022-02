Nachdem Peloton an den Märkten schon fast in Vergessenheit und folglich in einen schmerzlichen Abwärtstrend geraten war, sorgte das Unternehmen am Wochenende wieder für viel Aufsehen. Zustande kam das aufgrund von Übernahmegerüchten. Gleich zwei große Konzerne sollen sich dem Vernehmen nach für den Hersteller von Trainingsgeräten interessieren.Dem Vernehmen nach zählt unter anderem Nike zu den Interessenten und zum Sortiment des Sportartikelherstellers würde Peloton (US70614W1009) tatsächlich gut passen. Beim zweiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...