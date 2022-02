BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will vielversprechenden Start-ups helfen, leichter den nächsten Schritt zu machen. Deutschland wolle sich daher mit einer Milliarde Euro an einer Initiative mehrerer europäischer Länder zur Förderung sogenannter Scale-ups beteiligen, teilten das Finanz- und das Wirtschaftsministerium am Dienstag mit. Auch Frankreich investiere eine Milliarde Euro in das Projekt. "Hieraus ergibt sich ein echter Impuls für die Gründerszene", betonte Finanzminister Christian Lindner (FDP). Mit der Initiative solle auch privates Kapital mobilisiert werden, damit aus deutschen und europäischen Gründungen echte globale Champions würden.

Derzeit fehle es vielversprechenden Start-ups in Europa häufig an Kapital, um als Scale-up weiter zu wachsen, sagte Lindner. "Viel zu oft wandert wertvolles Wissen ab." Die technologischen Champions wüchsen dann anderswo - dabei seien Ideen, Energie und grundsätzlich auch privates Kapital in Europa durchaus vorhanden. "Doch unser Ökosystem für Start-ups ist noch unvollständig", kritisierte Lindner. An der Initiative wollen sich laut Mitteilung auch Dänemark, Estland, Griechenland, Spanien, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, die Niederlande, Österreich, Portugal, Rumänien, Finnland und Schweden beteiligen. Langfristig solle das Programm zehn Milliarden Euro umfassen.