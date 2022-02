Gerald Stadlbauer hat am 1.2.2022 die Position des Head of DPM (Discretionary Portfolio Management) bei der Erste Asset Management übernommen. Er verantwortet ein Team von 25 Investment-Spezialist:innen in Wien, Prag, Bratislava, Bukarest, Zagreb und Budapest. DPM ist Teil der Investment-Division der Erste Asset Management, die Gerold Permoser (Chief Investment Officer) leitet. Stadlbauer ist seit vielen Jahren im Asset Management tätig, zuletzt agierte er als Head of Asset Management bei der Oberbank AG. Neben der Gesamtverantwortung für die Vermögensverwaltung verfolgt Stadlbauer den Ausbau der Vermögensverwaltung in der zentral- und osteuropäischen Region. In der Erste AM-Gruppe beläuft sich das Volumen des Bereichs DPM (Vermögensverwaltung) ...

