Wien (www.fondscheck.de) - Uwe Diehl ist neuer Vertriebsleiter bei ARTS Asset Management, so die ARTS Asset Management GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die österreichische Fondsgesellschaft hat mit Diehl einen versierten Vertriebsspezialisten mit langjähriger Führungserfahrung im Vertrieb von renommierten Asset Management-Gesellschaften an Bord geholt. Zuvor war er als Head of Sales für den DACH-Raum bei der Eyb& Wallwitz Vermögensmanagement GmbH in Frankfurt am Main tätig gewesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...