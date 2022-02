Halle/MZ (ots) -



Angesichts der sinkenden Zahl schwerer Corona-Erkrankungen fordert Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) ein Ende der 2G-Regelung im Einzelhandel. "Ich empfehle das Tragen einer FFP2-Maske in allen Bereichen des Einzelhandels als maximales Mittel", sagte Schulze der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Mittwochausgabe). Das würde bedeuten, dass auch Kunden ohne Impfung, ohne Genesenennachweis oder Testung wieder die Geschäfte betreten dürfen.



Aktuell dürfen Einzelhandelsgeschäfte in Sachsen-Anhalt in der Regel nur Geimpfte und Genesene (2G) einlassen. Für Lebensmittelläden oder Baumärkte gilt diese Beschränkung nicht. "Es ist unseren Bürgerinnen und Bürgern nicht mehr zu erklären, warum im Handel noch unterschiedliche Regelungen angewendet werden", sagte Schulze, der auch Vorsitzender der Landes-CDU ist. Seinen Vorschlag hat er in eine regierungsinterne Arbeitsgruppe eingebracht, die bis zum nächsten Dienstag Empfehlungen für das Kabinett erarbeiten soll.



Pressekontakt:



Mitteldeutsche Zeitung

Marc Rath

Telefon: 0345 565 4200

marc.rath@mz.de



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5141785

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de