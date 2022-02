Halle/MZ (ots) -



Die große Frage war, ob man wegen einer vorübergehenden Krise im Prinzip gesunde Unternehmen in die Insolvenz schickt und damit den Verlust hunderttausender Arbeitsplätze in Kauf nimmt.



Daher haben sich die vergangene und die aktuelle Bundesregierung für die Rettung der Unternehmen und Jobs entschieden. Und zwar mit Recht: Die Lufthansa hat bereits alle staatlichen Kredite nebst üppiger Zinsen zurückbezahlt. Mit dem Reisekonzern Tui will nun das nächste Schwergewicht damit beginnen. Die Konzerne verfügen über funktionierende Geschäftsmodelle. Und sie können sich an den Kapitalmärkten längst günstiger finanzieren. Allein das zeigt, dass die Hilfen gut investiert waren.



