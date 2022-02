DJ PTA-Adhoc: Aluflexpack AG: Starkes Umsatzwachstum von 11,1% im Jahr 2021

Reinach (pta028/08.02.2022/18:00) - Aluflexpack AG (im folgenden "Gruppe"), ein führender europäischer Hersteller von qualitativ hochwertigen flexiblen Verpackungslösungen, meldet für das Jahr 2021 einen vorläufigen und nicht geprüften Nettoumsatz von EUR266,1 Mio. (2020: EUR239,4 Mio.). Ein unerwartet starkes Umsatzwachstum gegen Ende des Jahres bildete die Grundlage für einen Anstieg des Nettoumsatzes um 11,1%. Damit konnte die Gruppe ihren beeindruckenden Wachstumskurs fortsetzen. Bereinigt um Konsolidierungseffekte aus der polnischen Akquisition stieg der Umsatz organisch um 8,6% gegenüber dem Vorjahr an.

Entwicklung des Nettoumsatzes

in EUR Mio. 2017 2018 2019 2020 2021 Nettoumsatz 160,6 181,7 207,9 239,4 266,1 Wachstum (ggü. Vorjahresperiode in %) 11,4 13,1 14,4 15,2 11,1

Das kräftige Wachstum im Jahr 2021 fusst auf dem exzellenten Kunden- und Produktportfolio der Gruppe, dem Ausbau des Geschäfts mit bestehenden und neuen Kunden sowie einer generell soliden Nachfrage nach Lebensmitteln und Tiernahrung. Gestützt wurde das Wachstum erneut durch einen Ausbau des Geschäfts in den Endmärkten Tiernahrung und Kaffee/Tee, in denen der Umsatzanstieg 19,6% bzw. 18,4% betrug. Das Süsswaren-Geschäft der Gruppe erholte sich mit einem Nettoumsatzwachstum von 16,2% in 2021, da Vertriebskanäle wie Schokoladenspezialgeschäfte und Duty-Free-Verkaufsstellen ihr Umsatzniveau nach einem schwachen Jahr 2020 wieder steigern konnten.

Lockdowns, strengere Hygienemassnahmen und Bewegungseinschränkungen führten zu weniger Fällen von Erkältungen, Grippe und - abgesehen von Covid-19 - sonstigen Krankheiten, was den Umsatzrückgang der Gruppe im Geschäft mit Pharmaverpackungen in Höhe von -8,2% gegenüber dem Vorjahr erklärt. Der solide Ausbau des Geschäfts mit bestehenden Kunden im Bereich "Sonstige Lebensmittel" und Milchproduktverpackung führte zu einem Nettoumsatzwachstum von 9,4% bzw. 8,7%, während der Umsatz in der kleinen Kategorie "Sonstige Nicht-Lebensmittel" mit -5,7% zurückging.

Wachstum des Nettoumsatzes per Endmarkt (ggü. Vorjahresperiode, in %)

Kaffee/ Tee Tiernahrung Pharma Süsswaren Milch-produkte Sonstige Lebensmittel Sonstige Nicht-Lebensmittel 18,4 19,6 -8,2 16,2 8,7 9,4 -5,7

Geprüfte Gesamtjahreszahlen am 17. März 2022

Aufgrund der starken Geschäftsdynamik zum Jahresende erwartet Aluflexpack für 2021 ein bereinigtes EBITDA am oberen Ende oder leicht oberhalb der bisher genannten Bandbreite von EUR40-41,5 Mio. Die vollständigen und geprüften Finanzzahlen werden am 17. März 2022 um 18.00 Uhr MEZ zusammen mit dem Geschäftsbericht für das Jahr 2021 veröffentlicht.

Die ordentliche Generalversammlung (GV) der Aluflexpack findet am 17. Mai 2022 in Zürich statt. In Übereinstimmung mit der COVID-19-Verordnung 3 des Schweizerischen Bundesrates und als Vorsichtsmassnahme hat der Verwaltungsrat entschieden, dass Aktionäre nicht persönlich an der GV teilnehmen dürfen. Aktionäre haben jedoch die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter schriftlich oder über das elektronische Aktionärsportal auszuüben.

Ausblick auf 2022

Für das Jahr 2022 rechnet die Konzernleitung mit einem Nettoumsatz in einer Bandbreite von EUR310-330 Mio. Aufgrund der negativen Auswirkung gestiegener Kosten für wichtige Inputmaterialien und Energie auf die Profitabilität der Gruppe erwartet die Konzernleitung für 2022 ein EBITDA vor Sondereffekten in einer Bandbreite von EUR35-40 Mio. In Anbetracht der positiven Auswirkung der Investition in Drnis (Kroatien) sowie weiterer Effizienzgewinne und Preisanpassungen im Laufe des Jahres geht die Gruppe davon aus, dass 2022 ein Übergangsjahr sein wird, in dem der Grundstein für profitables Wachstum in den Folgejahren gelegt wird.

Johannes Steurer, CEO von Aluflexpack, sagt: "Die Inflationsdynamik an vielen Rohstoffmärkten und das Auseinanderklaffen von Angebot und Nachfrage betrifft Unternehmen in vielen Wirtschaftsbereichen - und kurzfristig auch uns. Daher sehen wir das Jahr 2022 als ein Übergangsjahr, in dem wir uns weiter darauf konzentrieren werden, die Auswirkungen der gestiegenen Kosten zu minimieren. Nichtsdestotrotz blicken wir zuversichtlich auf das Jahr 2022: Unser Service, unsere Agilität und unser Netzwerk an hochwertigen Lieferanten werden von unseren Kunden sehr geschätzt, insbesondere in Zeiten eingeschränkter Rohstoffverfügbarkeit. Gleichzeitig bereiten wir uns auf den Beginn der Produktion an unserer grossen Standorterweiterung in Drnis (Kroatien) im vierten Quartal 2022 vor und engagieren uns in neuen interessanten, innovativen und nachhaltigen Projekten, über deren Ergebnisse wir zu gegebener Zeit berichten werden."

Über die Aluflexpack AG

Aluflexpack stellt flexible Verpackungslösungen für Endmärkte wie Kaffee & Tee, Pharma, Tiernahrung, Süsswaren und Milchprodukte her. Fundiertes Know-How, Service-Flexibilität und Innovationskraft sind Grundlage für langjährige Kundenbeziehungen, sowohl mit lokal agierenden Unternehmen als auch mit internationalen Grossunternehmungen. Die Aluflexpack mit Hauptsitz in Reinach (AG), Schweiz, verfügt neben jeweils einem Produktionsstandort in der Schweiz, Frankreich, Türkei und Polen auch über vier Produktionsstandorte in Kroatien. Der Mitarbeiterstand belief sich zum 31. Dezember 2021 auf 1.342 Mitarbeiter. http://www.aluflexpack.com

