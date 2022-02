Paris (ots/PRNewswire) -Die Architektur von Bewertungsplattformen im Bildungswesen basiert in der Regel auf globalen interoperablen Standards wie denen des IMS Global Learning Consortium. Die Entscheidung, die Standards auf der Ebene der Prüfungsaufgaben zu respektieren, könnte recht interessant sein: Die Aufgabenebene ist reich an der Arbeit von Fachleuten und Lehrern und diese Aufgabenautoren können Erfindungsreichtum und große Kreativität beweisen. Aber ist es möglich, diese Kreativität und die Fähigkeit, originelle Aufgaben zu erstellen, im Bereich der computergestützten Bewertung zu erhalten und dabei interoperable Standards einzuhalten? Diese Frage ist wichtig, denn technisch gesehen ist die Versuchung groß, Lösungen zu wählen und sie auf die bestmögliche Art und Weise zu präsentieren, um die Kenntnisse und Fähigkeiten der Schüler des 21. Jahrhunderts zu bewerten. Es stimmt, dass eine Interaktion mit ausgewählten Antworten immer ein effizientes Mittel zur Bewertung von Schülern sein wird, aber in den letzten Jahren sind viele reichhaltige, interaktive digitale Hilfsmittel für die Schüler unumgänglich geworden. Das IMS-Konsortium hat diesen Bedarf vorweggenommen und die Möglichkeit geschaffen, jede Art von Interaktion als spezifisches Modul über ein Portable Custom Interaction-Format hinzuzufügen.Das Vretta-Wiquid Partnerschaftsprojekt zur Entwicklung portabler benutzerdefinierter Interaktionen umfasste die Innovation der Integration hochgradig interaktiver Tools zur Unterstützung der E-Assessment-Community. Vor einigen Jahren untersuchten sie eine Lösung zur Integration einer auf Blöcken basierenden Programmiersprachenanwendung namens Snap, die von der Universität Berkeley entwickelt wurde, in Bewertungsaufgaben zu integrieren. Dieser wurde in Zusammenarbeit mit der Bewertungsabteilung (DEPP) des französischen Bildungsministeriums entwickelt.Das Integrationsprojekt umfasste ein gründliches Verständnis der zugrundeliegenden Architektur von Snap, um das Programm in die Lage zu versetzen, auf Ereignisauslöser im Interaktions-Eigenschaftsfenster zu reagieren. Für den Autor der Aufgaben wurden spezielle Tools entwickelt, um die Aktionen des Testteilnehmers zu protokollieren, die Benutzeroberfläche wurde vereinfacht, um Fehler zu vermeiden und die Aufmerksamkeit des Testteilnehmers zu fokussieren, und es wurden Grenzen für die Anzahl der Versuche eingeführt. Die Entwicklung bot auch die Möglichkeit, bestimmte Projekte im Voraus zu erstellen und sie den Testteilnehmern vorzuschlagen.Heute, da GeoGebra zu einem weit verbreiteten Instrument für den Mathematikunterricht geworden ist, ist die Bereitstellung des Instruments für groß angelegte Beurteilungen zu einer zentralen Anforderung an die Beurteilungserfahrung verschiedener Bildungsministerien und Prüfungsämter geworden. Das Vretta-Wiquid Partnerschaftsprojekt freut sich, bekannt geben zu können, dass ein Durchbruch bei der Integration von GeoGebra in Open-Source Bewertungsplattformen gelungen ist. Klicken Sie hier um ein Vorschauvideo dieser Integration zu sehen. Die Entwicklung der Integration wird in Zusammenarbeit mit dem Team von GeoGebra fortgesetzt.Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie GeoGebra in Ihre Open-Source-Bewertungsplattform integrieren können, um Ihren Schülern ein umfassendes Bewertungserlebnis zu bieten, senden Sie bitte eine E-Mail an info@vretta.com. Ein Lern- und Beurteilungsspezialist wird Ihnen eine Demonstration der bisherigen Fortschritte geben!Jacob Pucar, Marketingleiter, info@vretta.comOriginal-Content von: Vretta Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131688/5141799