The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 08.02.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 08.02.2022



ISIN Name

CA1523761098 CENTRAL AFRICAN GOLD INC.

CA49741E1007 KIRKLAND LAKE GOLD O.N.

IT0005010423 CERVED GROUP S.P.A.

