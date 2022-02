BERLIN (dpa-AFX) - Der Ukraine-Konflikt stellt für Nato und EU nach Ansicht von Polens Präsident Andrzej Duda den schwierigsten Moment seit 1989 dar, dem Jahr des Mauerfalls. "Wir haben eine beispiellose Konzentration russischer Truppen entlang der ukrainischen Grenze. Wir haben auch große Gruppierungen in Belarus, wo derzeit Militärübungen abgehalten werden, die bis zum 20. Februar anhalten sollen. Wir fragen uns alle, was danach passiert", sagte Duda am Dienstag zu Beginn eines Treffens mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Berlin.

Es gelte nun, eine Lösung zu finden, um einen Krieg zu vermeiden. "Das Wichtigste sind Einheit und Solidarität. Wir müssen zeigen, dass wir mit einer Stimme sprechen, dass wir eine Gemeinschaft sind, dass man uns nicht zerbrechen kann. Und nach meiner Überzeugung müssen wir auch zeigen, dass wir nicht zurückweichen." In Polen wird der deutsche Kurs in der Ukraine-Krise kritisch gesehen. Vor allem die deutsche Absage an Waffenlieferungen in die Ukraine kommt im deutschen Nachbarland, das auch an Russland grenzt, nicht gut an./mfi/DP/he