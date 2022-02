Für die neue Bezahlfunktion bietet Apple keinen eigenen Dienst an, sondern stellt das Feature anderen Plattformen zur Verfügung. Als Erstes steigt Stripe ein. In den USA können Händler:innen bald mit iPhones Kartenzahlungen abwickeln, ohne zusätzliche Hardware zu benötigen. Die Funktion Tap to Pay akzeptiert Zahlungen per Apple Pay, Kredit- und Debitkarten und über andere digitale Wallets, wie Apple mitteilt. Zahlungsplattformen und App-Entwickler:innen können die Funktion in ihre Apps einbinden und ihren Kund:innen als Zahlungsoption anbieten. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...