Umfassende plattformspezifische Expertise beim OTT-Streaming-Dienst beschleunigt die Markteinführung bei digitalen Medienunternehmen

GlobalLogic Inc., ein Unternehmen der Hitachi-Gruppe und führend im Bereich Digital Engineering, gab bekannt, dass das Unternehmen im Rahmen seiner Entwicklungspartnerschaft mit Roku bis heute mehr als 150 Kanäle für die Roku-Plattform entwickelt hat. Dieser neue Meilenstein ist das Ergebnis von fast zehn Jahren direkter Nutzung von Roku-Anwendungsentwicklungs-Frameworks und -Tools. Aufgrund dieser plattformspezifischen Kompetenz kann GlobalLogic im Markt als bewährter Entwickler agieren, der schnell und kostengünstig leistungsfähigere Roku-Kanäle auf den Markt bringen kann.

Das OTT Center of Excellence (CoE) von GlobalLogic fasst globale Teams von Digitaltechnikern zusammen, die seit 2013 in der Medien- und Unterhaltungsbranche tätig sind. Die Ressourcen des CoE reichen von spezialisierten Anwendungsentwicklern und Plattformingenieuren bis hin zu umfassenden digitalen Studios und Testdiensten, die dafür sorgen, dass die Inhalte von Medienanbietern zuverlässig vom Konzept über die Cloud bis zum Zuschauer gelangen.

Innerhalb des CoE betreibt GlobalLogic ein spezielles internationales Roku Lab, das sicherstellt, dass die technologischen Vorteile für alle Kunden unabhängig von deren Standort zugänglich sind. Dieses Labor ist für die Bereitstellung der mehr als 150 funktionsreichen, qualitativ hochwertigen Streaming-Lösungen verantwortlich, die derzeit auf allen Arten von Endbenutzerplattformen und in allen von Roku unterstützten Regionen eingesetzt werden. Insbesondere bietet das Lab fundierte fachliche Unterstützung beim Umgang mit dem BrightScript-Framework von Roku, vorgefertigten und kundenspezifischen Screendesigns, der Roku Pay-Funktion, dem Roku Advertising Framework (RAF) und strengen Zertifizierungsanforderungen.

Um die Bereitstellung von Roku-Streaming-Diensten zu beschleunigen, nutzt GlobalLogic darüber hinaus weitere interne Ressourcen wie:

OTT-Lösungsbeschleuniger: Channel-Entwicklung und TestLab (automatisierte Tests)

Qualitätssicherung: bewährte Verfahren und Automatisierungswerkzeuge

Cloud Testing für Leistung und Skalierbarkeit

Plattformübergreifende Referenz-Frameworks zur App-Entwicklung

"Streaming ist inzwischen bei den Verbrauchern die vorherrschenden Methode, um Fernsehen, Filme, Sport und Nachrichten zu sehen. Dies hat zu einer gesteigerten Nachfrage nach dem nahtlosen Zugang zu umfangreichen Content-Bibliotheken über zahlreiche Plattformen geführt, der durch vielfältige Monetarisierungsmodelle unterstützt werden soll. Hinzu kommt außerdem, dass sich das Publikum heute auf der ganzen Welt befindet, was die technologischen Anforderungen für Medienanbieter erheblich vergrößert", erklärte Arun Mukunda, VP und Global Head, Media and Entertainment, GlobalLogic. "Unsere langjährige Zusammenarbeit mit Roku und die aktuell erreichten Meilensteine beweisen, dass wir bestens in der Lage sind, globale Marken bei der Entwicklung und Markteinführung von direkt an den Verbraucher gerichteten Streaming-Diensten schnell und erfolgreich zu unterstützen."

Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder GlobalLogic bezüglich eines Roku-Projekts kontaktieren möchten, besuchen Sie https://www.globallogic.com/about/partners/roku/.

Über GlobalLogic

GlobalLogic (www.globallogic.com) ist ein führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Entwicklung. Wir helfen Marken auf der ganzen Welt, innovative Produkte, Plattformen und digitale Erlebnisse für die moderne Welt zu entwickeln und aufzubauen. Durch die Integration von Erfahrungsdesign, komplexer technischer Entwicklung und Fachkompetenz im Bereich der Datenwissenschaft helfen wir unseren Kunden bei der Vorstellung, was möglich ist, und beschleunigen ihren Wandel zu digitalen Unternehmen von morgen. GlobalLogic hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und betreibt Designstudios und Technikzentren auf der ganzen Welt. Wir bieten unsere umfassende Fachkompetenz den Kunden in der Automobilindustrie sowie in Branchen wie Kommunikation, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Fertigung, Medien und Unterhaltung, Halbleiter und Technologiesparten an. GlobalLogic ist ein Unternehmen der Hitachi-Gruppe, das unter Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), tätig ist und zu einer nachhaltigen Gesellschaft mit höherer Lebensqualität beiträgt, indem es als "Social Innovation Business" Innovationen mithilfe von Daten und Technologie voranbringt.

GlobalLogic ist eine Handelsmarke von GlobalLogic. Alle anderen Marken, Produkte oder Dienstleistungsnamen sind oder können Marken oder Dienstleistungsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

