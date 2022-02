Nach anfänglicher Richtungssuche haben die US-Börsen am Dienstag schließlich den Vorwärtsgang eingelegt und den Tag mit deutlichen Gewinnen beendet. Besonders gefragt bei Anlegern waren die Aktien von Technologiefirmen. Aber nicht nur.Der Dow Jones schloss bei 35.462 Punkten 1,1 Prozent höher. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,8 Prozent in die Höhe und für den Nasdaq Composite um 1,3 Prozent.Der Anstieg erfolgte unter dem Eindruck weiter steigender Zinsen. Am US-Rentenmarkt kletterte ...

